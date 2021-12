Francesco Sarcina e Clizia Incorvaia, rapporto finito: “Contavano solo i like” (Di sabato 4 dicembre 2021) Francesco Sarcina e Clizia Incorvaia e la verità sul matrimonio finito. Il retroscena è veramente incredibile e scioccante Quello tra Francesco Sarcina e Clizia Incorvaia è sempre stato un rapporto molto particolare e alquanto burrascoso. Soprattutto quando si è arrivati alla fine del loro legame, quando il matrimonio è finito accompagnato da pesanti accuse da ambo le parti. Sia Sarcina che la Incorvaia, si sono scagliati uno contro l’altro addossandosi al colpa della fine della loro relazione. Francesco Sarcina, cantante e frontman del gruppo Le Vibrazioni, aveva riferito che l’ex moglie Clizia ... Leggi su topicnews (Di sabato 4 dicembre 2021)e la verità sul matrimonio. Il retroscena è veramente incredibile e scioccante Quello traè sempre stato unmolto particolare e alquanto burrascoso. Soprattutto quando si è arrivati alla fine del loro legame, quando il matrimonio èaccompagnato da pesanti accuse da ambo le parti. Siache la, si sono scagliati uno contro l’altro addossandosi al colpa della fine della loro relazione., cantante e frontman del gruppo Le Vibrazioni, aveva riferito che l’ex moglie...

