Forza Horizon 5 si aggiorna | Tutti i FIX del nuovo Update

(Di sabato 4 dicembre 2021) E’ stato reso disponibile une corposomento per5 del peso di circa 15 GB, il quale ha risolto numerose problematiche che affliggevano il titolo. A seguire vi riportiamo il changelog completo, ufficiale e tradotot in italiano. Stabilità del gioco Varie correzioni di stabilità Risolto il problema con il crash che poteva verificarsi durante il caricamento del capitolo 6 nella storia Born FastRisolto il problema con il crash che poteva verificarsi durante la riproduzione di Canyon Expedition Risolto un blocco software che poteva verificarsi durante la spedizione Baja Multigiocatore Miglioramenti per un problema per cui i membri del convoglio e altri giocatori possono scomparireOpen – Ridotto il numero di gare negli eventi Open ...