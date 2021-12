"Fondi per cambio di sesso". Polemica in Forza Italia per la proposta di una senatrice (Di sabato 4 dicembre 2021) Istituire un fondo da 15 milioni “per il sostegno al percorso di transizione per il cambio di sesso e per l’operazione di cambio di sesso”. E’ la proposta della senatrice di Forza Italia Urania Papatheu, che ha presentato un emendamento alla manovra. La senatrice chiede di istituire “presso il ministero della Salute un fondo con una dotazione iniziale di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024?. “L’emendamento alla manovra con cui si vorrebbero finanziare interventi chirurgici per il cambio di sesso è stato presentato a titolo assolutamente personale e non mi trova affatto d’accordo”. Così, in una nota, la vicepresidente del gruppo Forza Italia al ... Leggi su huffingtonpost (Di sabato 4 dicembre 2021) Istituire un fondo da 15 milioni “per il sostegno al percorso di transizione per ildie per l’operazione didi”. E’ ladelladiUrania Papatheu, che ha presentato un emendamento alla manovra. Lachiede di istituire “presso il ministero della Salute un fondo con una dotazione iniziale di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024?. “L’emendamento alla manovra con cui si vorrebbero finanziare interventi chirurgici per ildiè stato presentato a titolo assolutamente personale e non mi trova affatto d’accordo”. Così, in una nota, la vicepresidente del gruppoal ...

fattoquotidiano : Denis Verdini, ai domiciliari per bancarotta, condannato dalla Corte dei Conti a restituire gli 8,6 milioni truffat… - brandobenifei : Sconfitti i sovranisti: per l’avvocato generale della Corte #UE è lecito il regolamento che richiede rispetto dirit… - Link4Universe : Ho fatto la foto per un calendario erotico!! tadaaa! E' un'iniziativa bellissima contro la mascolinità tossica, con… - Rm60Sergio : @paola94364981 @erretti42 Paola, vedrà che tra qualche anno la situazione sarà più o meno uguale. Quello che potrà… - BomberiniL : I PAESI DELL'UNIONE EUROPEA VITTIME DEL RICICLAGGIO FATTO NEI 5 CONTINENTI DI FONDI UE COMUNE FIRENZE CASTELLO DAL… -