Fitch promuove l' Italia e alza il rating

(Di sabato 4 dicembre 2021) L'agenzia di" - dopo 20 anni -l'ndo ildel nostro paese che dunqua passa da "Bbb - " a "Bbb". L'Outlook è stabile. Lo comunica in una nota l'agenzia secondo ...

Advertising

Corriere : Fitch promuove l’Italia: sale il rating. Migliorano le prospettive economiche, premiate... - soteros1 : RT @HuffPostItalia: Fitch promuove l'Italia. 'Aiutano la ripresa anche gli elevati tassi di vaccinazione' - mcapu100 : RT @HuffPostItalia: Fitch promuove l'Italia. 'Aiutano la ripresa anche gli elevati tassi di vaccinazione' - Giacinto_Bruno : RT @HuffPostItalia: Fitch promuove l'Italia. 'Aiutano la ripresa anche gli elevati tassi di vaccinazione' - FabioSavelli : RT @Daniele_Manca: Fitch promuove l’Italia: sale il rating. Migliorano le prospettive economiche, ?@FabioSavelli? -

Ultime Notizie dalla rete : Fitch promuove

L'agenzia di rating "" - dopo 20 anni -l'Italia alzando il rating del nostro paese che dunqua passa da "Bbb - " a "Bbb". L'Outlook è stabile. Lo comunica in una nota l'agenzia secondo cui 'il Pil italiano ...Secondo'gli elevati tassi di vaccinazione, i risparmi del settore privato e l'uso dei fondi europei sosterranno le dinamiche di crescita'. La ripresa sostenuta aiuterà anche i conti pubblici: ...L’Italia promossa da Fitch. L’agenzia alza il rating da BBB- a BBB con outlook stabile e parla di una ripresa economica “robusta”, stimata nel 2021 al +6,2% e al 4,3% nel 2022. Vede rosa per il Belpae ...L’Italia promossa da Fitch. L'agenzia alza il rating da BBB- a BBB con outlook stabile e parla di una ripresa economica «robusta», stimata nel 2021 al +6,2% e al 4,3% nel 2022. Vede rosa per il Belpae ...