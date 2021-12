Fitch promuove l' Italia Aiutano la ripresa anche gli elevati tassi di vaccinazione

Leggi su huffingtonpost

(Di sabato 4 dicembre 2021) L’promossa da. L’agenzia alza il rating da BBB- a BBB con outlook stabile e parla di unaeconomica “robusta”, stimata nel 2021 al +6,2% e al 4,3% nel 2022. Vede rosa per il Belpaesel’Istat: l’istituto prevede un pil in aumento del 6,3% quest’anno, al di sopra quindi del +4,7% previsto solo in giugno. E non è escluso che sotto l’albero di Natale ci sia come regalo “qualche decimale in più” di crescita, in quello che sarebbe un “dono” - dice il ministro della Pubblica amministrazione, Renato Brunetta - per la “ritrovata fiducia e l’ottimismo delle famiglie e delle impresene”.La promozione di, insieme alle valutazioni positive espresse di recente dalle altre agenzie di rating, “confermano la solidità della linea di politica economica perseguita ...