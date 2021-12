Fitch alza il rating dell’Italia: “Elevati tassi di vaccinazione, risparmi dei privati e fondi Ue sosterranno la crescita economica” (Di sabato 4 dicembre 2021) L’Italia promossa da Fitch. L’agenzia alza il rating da BBB- a BBB con outlook stabile e parla di una ripresa economica “robusta”: +6,2% nel 2021 e +4,3% nel 2022. L’ultimo miglioramento del giudizio sul debito italiano (ma da parte di S&P) risale al 2017, quando a Palazzo Chigi c’era Paolo Gentiloni, oggi commissario Ue all’economia. A sostenere la dinamica del pil saranno “gli Elevati tassi di vaccinazione, i risparmi del settore privato e l’uso dei fondi europei”. La ripresa sostenuta aiuterà anche i conti pubblici: il deficit è infatti stimato all’8,9% nel 2021, in deciso miglioramento rispetto alla precedente stima dell’11,4%. Il debito calerà probabilmente sotto il 154% del pil entro la fine del 2021 dal suo picco del 155,6% ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 4 dicembre 2021) L’Italia promossa da. L’agenziailda BBB- a BBB con outlook stabile e parla di una ripresa“robusta”: +6,2% nel 2021 e +4,3% nel 2022. L’ultimo miglioramento del giudizio sul debito italiano (ma da parte di S&P) risale al 2017, quando a Palazzo Chigi c’era Paolo Gentiloni, oggi commissario Ue all’economia. A sostenere la dinamica del pil saranno “glidi, idel settore privato e l’uso deieuropei”. La ripresa sostenuta aiuterà anche i conti pubblici: il deficit è infatti stimato all’8,9% nel 2021, in deciso miglioramento rispetto alla precedente stima dell’11,4%. Il debito calerà probabilmente sotto il 154% del pil entro la fine del 2021 dal suo picco del 155,6% ...

