(Di sabato 4 dicembre 2021) La Polizia di Stato ha sequestrato 7di hashish, nascostie del, e 16.000 euro in contanti: in manette, con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio dell’ingente quantitativo di sostanza stupefacente, è finito un cittadino marocchino di 39 anni. Ma gli inquirenti pensano che il quantitativo fosse destinato aiL'articolo proviene daPost.

Advertising

QuiNewsFirenze : Chili di droga nelle scatole di pasta e caffè - FirenzePost : Firenze: 7 chili e mezzo di droga nelle scatole di pasta e caffè per i pusher della movida - LetiziaFirenze : Hashish nella scatola della pasta e del caffè: a Firenze sequestrati oltre 7 chili e mezzo di droga - ToscanaInDire… - piumigliore1 : Notizie da prima pagina ?? - corrierefirenze : Alla ricerca di cibo, si è innervosito e non è stato più possibile controllarlo vista l'imponente stazza -

Ultime Notizie dalla rete : Firenze chili

Corriere Fiorentino

La balena di cioccolata del peso di 230, portata in corteo fino a piazza San Lorenzo, ... Le altre citta capoluogo di regione sono: Bologna, Genova,, Milano, Roma, Torino, Trieste, mentre ...... dopo pochi chilometri, all'1.45, con l'assistenza dei sanitari in contatto con il reparto di Ostetricia grossetano, la donna ha partorito una splendida bambina di quasi 3. All'arrivo al ...La Polizia di Stato ha sequestrato 7 chili e mezzo di hashish, nascosti nelle scatole della pasta e del caffè, e 16.000 euro in contanti: in manette, con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio dell ...Nei giorni scorsi, a Firenze, la Polizia di Stato ha sequestrato 7 chili e mezzo di hashish e 16.000 euro in contanti: in manette, con l’accusa di ...