"Fidatevi dei pediatri e accompagnate i vostri figli a fare il vaccino" (Di sabato 4 dicembre 2021) AGI - Fidatevi dei pediatri, della medicina, fate domande e siate certi che ci sarà un continuo monitoraggio della situazione. Giuseppe Banderali, direttore dell'unità di pediatria dell'Ospedale San Paolo di Milano e vice Presidente SiP, Società italiana di pediatria, dopo il via libera dell'Aifa per la vaccinazione ai bambini nella fascia 5-11 anni, lancia un appello ai genitori per rassicurarli e invitarli ad accompagnare i propri figli a vaccinarsi. Intervistato dall'Agi, spiega che ci sono dei "dati che evidenziano come nella popolazione pediatrica, il virus negli ultimi due mesi sia circolato un po' di più che nelle prime due, tre ondate". Con questo "non dobbiamo gridare a un allarme globale, ma dare alla collettività informazioni ed elementi di ottimismo e serenità". D'altra ... Leggi su agi (Di sabato 4 dicembre 2021) AGI -dei, della medicina, fate domande e siate certi che ci sarà un continuo monitoraggio della situazione. Giuseppe Banderali, direttore dell'unità dia dell'Ospedale San Paolo di Milano e vice Presidente SiP, Società italiana dia, dopo il via libera dell'Aifa per la vaccinazione ai bambini nella fascia 5-11 anni, lancia un appello ai genitori per rassicurarli e invitarli ad accompagnare i propria vaccinarsi. Intervistato dall'Agi, spiega che ci sono dei "dati che evidenziano come nella popolazioneca, il virus negli ultimi due mesi sia circolato un po' di più che nelle prime due, tre ondate". Con questo "non dobbiamo gridare a un allarme globale, ma dare alla collettività informazioni ed elementi di ottimismo e serenità". D'altra ...

