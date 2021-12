Festival Sanremo: Amadeus annuncia al tg1 i nomi dei big in gara (Di sabato 4 dicembre 2021) Emma, Achille Lauro, Michele Bravi, Iva Zanicchi e Gianni Morandi sono i nomi di alcuni dei big che parteciperanno al Festival di Sanremo 2022. L'annuncio di Amadeus L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di sabato 4 dicembre 2021) Emma, Achille Lauro, Michele Bravi, Iva Zanicchi e Gianni Morandi sono idi alcuni dei big che parteciperanno aldi2022. L'annuncio diL'articolo proviene da Firenze Post.

Tg1Rai : Vi aspettiamo stasera! Amadeus annuncerà tutti i big in gara per la 72esima edizione del Festival di Sanremo… - IlContiAndrea : UFFICIALE Saranno resti noti stasera i nomi dei 22 ‘Big’ in gara a #Sanremo2022. Ad anticiparli sarà Amadeus, dire… - rtl1025 : ?? Saranno resi noti stasera i nomi dei 22 Big in gara alla 72° edizione del Festival di #Sanremo. Ad anticiparli sa… - jacopopaoletti : La #Rai ha annunciato i big del Festival di #Sanremo del 2022. @SanremoRai @RaiUno @Raiofficialnews #Sanremo2022 - inutile_canzone : RT @amorsisulcuore: Emma quand’era piccolina scriveva le frasi delle canzoni di Elisa sul suo diario. Oggi Emma gareggerà a fianco a fianco… -