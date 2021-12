Festival di Sanremo, Amadeus annuncia i nomi dei 22 big in gara: ci sono Morandi, Elisa e Ranieri. La lista completa (Di sabato 4 dicembre 2021) Il Festival di Sanremo è alle porte. Dall’1 al 5 febbraio infatti la città di Sanremo di prepara ad accogliere al Teatro Ariston la settantaduesima edizione del Festival della canzone italiana. Per il terzo anno consecutivo alla conduzione torna Amadeus affiancato da Fiorello. Ancora però non è dato sapere chi saranno le madrine che accompagneranno il conduttore e il direttore artistico nelle 5 serate. Dicembre si sa, è il mese delle sorprese. Il 15 dicembre su Rai1 in prima serata dal Casinò di Sanremo scopriremo i due giovani che di diritto passeranno nella categoria big a febbraio. Oggi invece, con un annuncio a sorpresa da parte di Amadeus, è stato svelato il cast del Festival di Sanremo 2022! Festival di ... Leggi su thesocialpost (Di sabato 4 dicembre 2021) Ildiè alle porte. Dall’1 al 5 febbraio infatti la città didi prepara ad accogliere al Teatro Ariston la settantaduesima edizione deldella canzone italiana. Per il terzo anno consecutivo alla conduzione tornaaffiancato da Fiorello. Ancora però non è dato sapere chi saranno le madrine che accompagneranno il conduttore e il direttore artistico nelle 5 serate. Dicembre si sa, è il mese delle sorprese. Il 15 dicembre su Rai1 in prima serata dal Casinò discopriremo i due giovani che di diritto passeranno nella categoria big a febbraio. Oggi invece, con un annuncio a sorpresa da parte di, è stato svelato il cast deldi2022!di ...

Advertising

Tg1Rai : Vi aspettiamo stasera! Amadeus annuncerà tutti i big in gara per la 72esima edizione del Festival di Sanremo… - IlContiAndrea : UFFICIALE Saranno resti noti stasera i nomi dei 22 ‘Big’ in gara a #Sanremo2022. Ad anticiparli sarà Amadeus, dire… - rtl1025 : ?? Saranno resi noti stasera i nomi dei 22 Big in gara alla 72° edizione del Festival di #Sanremo. Ad anticiparli sa… - Newsic1 : SANREMO 2022 ecco i 22 'Big' in gara al Festival - PatriziaAlessa2 : RT @sanremohistory: GRAZIE SIGNORE PER AVERCI REGALATO IL FESTIVAL DI SANREMO #sanremo2022 -