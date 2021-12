Ferdinando, Giulia e Giulio non entreranno al GF Vip per “motivazioni serie” (Di sabato 4 dicembre 2021) Ferdinando Giordano, Giulia Cavaglià e Giulio Raselli sarebbero dovuti essere tre nuovi gieffini e sarebbero dovuti entrare nel corso di queste ultime puntate ma – nonostante fossero stati messi in quarantena in un noto albergo di Roma – la produzione ha deciso di rimandarli a casa. Giulia Cavaglià e Giulio Raselli rompono il silenzio dopo il loro mancato ingresso al Grande Fratello Vip https://t.co/pmk3QHIzXl — BICCY.IT (@BITCHYFit) November 24, 2021 Ovviamente i fan della trasmissione si sono domandati ‘perché?‘ ed a rispondere rimanendo però molto sul vago è stato Gabriele Parpiglia in diretta a Casa Chi. “Doveva entrare Ferdinando Giordano, ex gieffino. Mentre ero a telefono con Biagio D’Anelli però, che invece è entrato, a un certo punto mentre parlavamo mi ha detto che stavano ... Leggi su biccy (Di sabato 4 dicembre 2021)Giordano,Cavaglià eRaselli sarebbero dovuti essere tre nuovi gieffini e sarebbero dovuti entrare nel corso di queste ultime puntate ma – nonostante fossero stati messi in quarantena in un noto albergo di Roma – la produzione ha deciso di rimandarli a casa.Cavaglià eRaselli rompono il silenzio dopo il loro mancato ingresso al Grande Fratello Vip https://t.co/pmk3QHIzXl — BICCY.IT (@BITCHYFit) November 24, 2021 Ovviamente i fan della trasmissione si sono domandati ‘perché?‘ ed a rispondere rimanendo però molto sul vago è stato Gabriele Parpiglia in diretta a Casa Chi. “Doveva entrareGiordano, ex gieffino. Mentre ero a telefono con Biagio D’Anelli però, che invece è entrato, a un certo punto mentre parlavamo mi ha detto che stavano ...

