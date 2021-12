Fedele: “Napoli sfavorito con l’Atalanta, non brilla. Spero in un miracolo” (Di sabato 4 dicembre 2021) Enrico Fedele parla di Napoli-Atalanta a Radio Marte, l’ex dirigente vede la squadra di Spalletti sfavorita rispetto a quella di Gasperini. Il Napoli deve fare i conti con tante assenze e questo sicuramente può influire sulla prestazione del Napoli. Spalletti in conferenza stampa non ha cercato alibi, ma certo perdere Koulibaly, Anguissa, Osimhen, Insigne e Fabian Ruiz ha un valore specifico. Secondo Fedele, Napoli-Atalanta è una “partita crocevia. Se, malauguratamente, dovesse vincere la squadra di Gian Piero Gasperini, allora verrebbe un ‘gruppone’, con tante squadre riunite in pochi punti nella parte alta della classifica. Nessuna brilla, forse solo l’Inter, perché ha una rosa ben fornita. Il Napoli è in Champions League, era il suo obiettivo; ma io ... Leggi su napolipiu (Di sabato 4 dicembre 2021) Enricoparla di-Atalanta a Radio Marte, l’ex dirigente vede la squadra di Spalletti sfavorita rispetto a quella di Gasperini. Ildeve fare i conti con tante assenze e questo sicuramente può influire sulla prestazione del. Spalletti in conferenza stampa non ha cercato alibi, ma certo perdere Koulibaly, Anguissa, Osimhen, Insigne e Fabian Ruiz ha un valore specifico. Secondo-Atalanta è una “partita crocevia. Se, malauguratamente, dovesse vincere la squadra di Gian Piero Gasperini, allora verrebbe un ‘gruppone’, con tante squadre riunite in pochi punti nella parte alta della classifica. Nessuna, forse solo l’Inter, perché ha una rosa ben fornita. Ilè in Champions League, era il suo obiettivo; ma io ...

