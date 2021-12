Fda autorizza monoclonali per under 12. Lo rende noto l'azienda Eli Lilly (Di sabato 4 dicembre 2021) La Food and Drug Administration (Fda) statunitense ha ampliato l’autorizzazione all’uso di emergenza per gli anticorpi bamlanivimab ed etesevimab somministrati insieme per pazienti sotto i 12 anni. Lo rende noto l’azienda Eli Lilly sul suo sito sottolineando che “questa espansione permette a bamlanivimab ed etesevimab di essere somministrati insieme in pazienti pediatrici ad alto rischio per il trattamento del Covid-19 e per la profilassi post-esposizione”. È il primo trattamento anticorpale autorizzato per bambini e neonati, riferisce l’azienda stessa. Leggi su huffingtonpost (Di sabato 4 dicembre 2021) La Food and Drug Administration (Fda) statunitense ha ampliato l’zione all’uso di emergenza per gli anticorpi bamlanivimab ed etesevimab somministrati insieme per pazienti sotto i 12 anni. Lol’Elisul suo sito sottolineando che “questa espansione permette a bamlanivimab ed etesevimab di essere somministrati insieme in pazienti pediatrici ad alto rischio per il trattamento del Covid-19 e per la profilassi post-esposizione”. È il primo trattamento anticorpaleto per bambini e neonati, riferisce l’stessa.

