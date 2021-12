Faq, dalle mascherine all'aperto al super Green pass: tutto quello che c'è da sapere. Domande e risposte (Di sabato 4 dicembre 2021) Dal Green pass "rafforzato" alle mascherine obbligatorie nelle vie dello shopping delle maggiori città italiane: tutto quello che c'è da sapere. Domande e... Leggi su ilmessaggero (Di sabato 4 dicembre 2021) Dal"rafforzato" alleobbligatorie nelle vie dello shopping delle maggiori città italiane:che c'è dae...

Advertising

pastarossa_ : @precioustomline I primi 14 giorni non lo paghi. Se lo disattivi prima dello scadere della data in cui ti calerann… - paopao76 : @inarteziogio Eh ma il problema ce l’ho sull’app. Dalle FAQ dovrebbe essere semplice (toccare “in riproduzione” e swipe alto) ma non è così - Anna60282244 : @GEFCF72 mi sapete dire perché dalle faq ministeriali è scomparsa questa risposta che c'era fino a fine ottobre alm… - R_Quincy_ME : @AleGuerani @vitalbaa Mi sembrava di aver capito dalle faq che non maturava nulla. - lorenzhaus : @Smartitina All'aperto e al bancone possono mangiare senza greencazz nè supergreencazz... Chiarito dalle faq pubblicate da corsera. -