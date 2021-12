False fatturazioni per oltre mezzo milione di euro: smascherato imprenditore del settore trasporti (Di sabato 4 dicembre 2021) “Fabbricava” fatture, le inseriva nella dichiarazione dei redditi per poter scorporare l’IVA e poi si scalava quest’ultima come credito d’imposta, con un giro talmente grande da essere arrivato a 1200 fatture per un totale di un “risparmio” di IVA pari a oltre mezzo milione di euro. Ma l’uomo, un imprenditore di Formia operante nel settore dei trasporti di merce su strada è stato smascherato dai Finanzieri del Gruppo della Guardia di Finanza di Formia che, nell’ambito di indagini coordinate dalla Procura della Repubblica di Cassino, hanno dato esecuzione ad un provvedimento di sequestro preventivo nei confronti di una cooperativa di Formia e del suo rappresentante legale, un sessantenne residente a Spigno Saturnia. Sequestrati i beni ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 4 dicembre 2021) “Fabbricava” fatture, le inseriva nella dichiarazione dei redditi per poter scorporare l’IVA e poi si scalava quest’ultima come credito d’imposta, con un giro talmente grande da essere arrivato a 1200 fatture per un totale di un “risparmio” di IVA pari adi. Ma l’uomo, undi Formia operante neldeidi merce su strada è statodai Finanzieri del Gruppo della Guardia di Finanza di Formia che, nell’ambito di indagini coordinate dalla Procura della Repubblica di Cassino, hanno dato esecuzione ad un provvedimento di sequestro preventivo nei confronti di una cooperativa di Formia e del suo rappresentante legale, un sessantenne residente a Spigno Saturnia. Sequestrati i beni ...

"Sono imprese anche di una certa dimensione, con fatturati che beneficiano di attività illecite o drogati dal meccanismo di false fatturazioni che riescono a creare all'interno di vere e proprie ..."