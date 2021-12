Falcao non ha dubbi: “Mourinho aiuterà tanto la Roma. Con un contratto di tre anni costruirà una squadra molto competitiva” (Di sabato 4 dicembre 2021) La leggenda brasiliana Paulo Roberto Falcao, ai microfoni di ESPN ha parlato di José Mourinho. Queste le sue parole: “Qualcuno può dire che non gli piace lo stile di Mourinho, non è il mio caso. Lo rispetto, le sue squadre sono competitive: non c’è da stupirsi che abbia vinto quello che ha vinto. È ironico, super intelligente. È autentico e ai ragazzi piace perché è divertente. Non usa un’ironia aggressiva. Ha un leadership molto grande, un grande curriculum e ha vinto nel calcio italiano. aiuterà tanto la Roma. Non so se nel primo anno, ma con un contratto di tre anni costruirà una squadra molto competitiva”. FOTO: Twitter Totti L'articolo proviene da Alfredo ... Leggi su alfredopedulla (Di sabato 4 dicembre 2021) La leggenda brasiliana Paulo Roberto, ai microfoni di ESPN ha parlato di José. Queste le sue parole: “Qualcuno può dire che non gli piace lo stile di, non è il mio caso. Lo rispetto, le sue squadre sono competitive: non c’è da stupirsi che abbia vinto quello che ha vinto. È ironico, super intelligente. È autentico e ai ragazzi piace perché è divertente. Non usa un’ironia aggressiva. Ha un leadershipgrande, un grande curriculum e ha vinto nel calcio italiano.la. Non so se nel primo anno, ma con undi treuna”. FOTO: Twitter Totti L'articolo proviene da Alfredo ...

Advertising

VeraEsincera : RT @Marco_dreams: @falcao_fo A me mancheranno tanti dati, ma forse non ti è chiaro il rapporto fra causa ed effetto. Poi ci indigniamo se d… - falcao_fo : @MaryG_007 @rallegriamoci @Marco_dreams io sono profondamente di sinistra, ma questi fecalomi sinistrati non sarann… - rallegriamoci : @Marco_dreams @falcao_fo Non ha dignità, è chiaro, caro signor @Marco_dreams - MaryG_007 : @LucianaCiolfi @falcao_fo @Marco_dreams la vecchia storia che 'io critico la politica, non gli ebrei' ormai la sann… - IFPS0XK : @LucianaCiolfi @falcao_fo @Marco_dreams Mi scusi, quali «pezzi di territorio non suoi» starebbe annettendo Israele? -