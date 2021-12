Fair play finanziario, puniti due club: chi sono e le possibili conseguenze (Di sabato 4 dicembre 2021) Il Fair paly finanziario colpisce ancora; due le squadre sanzionate che ora rischiano pesanti conseguenze da due punti di vista. Conceicao (Getty Images)La tredicesima giornata del campionato portoghese si è aperta ieri sera con due anticipi: Portimonense-Porto e Benfica-Sporting Lisbona. Particolarmente interessante la sfida del da Luz dove i campioni in carica si sono imposti per tre a uno grazie ad una prestazione di ottimo livello. I ragazzi di Amorim, grazie a questo successo, confermano l’ottimo stato di forma: dodicesima vittoria consecutiva tra tutte le competizioni e la voglia di alzare ancora di più l’asticella. Discorso diverso per il Benfica; Rafa Silva e compagni hanno giocato una partita ma, probabilmente, avevano la mente alla Champions League. Contro la Dinamo Kiev, infatti, il club ... Leggi su juvedipendenza (Di sabato 4 dicembre 2021) Ilpalycolpisce ancora; due le squadre sanzionate che ora rischiano pesantida due punti di vista. Conceicao (Getty Images)La tredicesima giornata del campionato portoghese si è aperta ieri sera con due anticipi: Portimonense-Porto e Benfica-Sporting Lisbona. Particolarmente interessante la sfida del da Luz dove i campioni in carica siimposti per tre a uno grazie ad una prestazione di ottimo livello. I ragazzi di Amorim, grazie a questo successo, confermano l’ottimo stato di forma: dodicesima vittoria consecutiva tra tutte le competizioni e la voglia di alzare ancora di più l’asticella. Discorso diverso per il Benfica; Rafa Silva e compagni hanno giocato una partita ma, probabilmente, avevano la mente alla Champions League. Contro la Dinamo Kiev, infatti, il...

