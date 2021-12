F1, solo una reprimenda per Lewis Hamilton e multa per la Mercedes. Cosa è successo con Mazepin (Di sabato 4 dicembre 2021) Tanto rumore per nulla o quasi. Lewis Hamilton può tirare un sospiro di sollievo dopo essere finito sotto investigazione per due possibili infrazioni del regolamento nel corso delle prove libere 3 del GP di Arabia Saudita, penultimo round del Mondiale 2021 di F1. Il sette volte iridato infatti è stato convocato dagli Steward prima dell’inizio delle qualifiche per il mancato rispetto della doppia bandiera gialla e per impending nei confronti del pilota russo della Haas Nikita Mazepin. La valutazione dei commissari è stata quella di una semplice reprimenda legata al secondo caso, con multa di 25.000€ nei confronti del team. Relativamente al primo episodio, il Direttore di Gara Michael Masi ha riferito agli Steward che l’avviso di doppia bandiera gialla sul sistema di smistamento FIA è stato attivato ... Leggi su oasport (Di sabato 4 dicembre 2021) Tanto rumore per nulla o quasi.può tirare un sospiro di sollievo dopo essere finito sotto investigazione per due possibili infrazioni del regolamento nel corso delle prove libere 3 del GP di Arabia Saudita, penultimo round del Mondiale 2021 di F1. Il sette volte iridato infatti è stato convocato dagli Steward prima dell’inizio delle qualifiche per il mancato rispetto della doppia bandiera gialla e per impending nei confronti del pilota russo della Haas Nikita. La valutazione dei commissari è stata quella di una semplicelegata al secondo caso, condi 25.000€ nei confronti del team. Relativamente al primo episodio, il Direttore di Gara Michael Masi ha riferito agli Steward che l’avviso di doppia bandiera gialla sul sistema di smistamento FIA è stato attivato ...

