F1 | Mick Schumacher | “Essere vicini alle Aston Martin è un bel segnale | ma domani sarà importante”

(Di domenica 5 dicembre 2021) Il tedescosi è dovuto accontentare del 19° posto al termine delle qualifiche del GP di Arabia Saudita, penultimo round del Mondiale 2021 di F1. Sul tracciato di Jeddah il teutonico ha cercato di tirar fuori il meglio che ha potuto dalla sua Haas e il distacco minimo dduedel connazionale Sebastian Vettel e del canadese Lance Stroll depone a suo favore. “Non mi aspettavo dicosì vicino a queste macchine. Questo è qualcosa che puòletto in chiave positiva per la valutazione della nostra prestazione. Tuttavia,cila gara e vedremo. Se avremo la possibilità di lottare per posizioni migliori, lo faremo. Partire bene potrebbeun vantaggio di non poco conto“, ...

Nicholas Latifi (Williams - Mercedes) - 1'29'177 - Q1 17 - Sebastian Vettel (Aston Martin - Mercedes) - 1'29'198 - Q1 18 - Lance Stroll (Aston Martin - Mercedes) - 1'29'368 - Q1 19 - Mick Schumacher (Haas - Ferrari) - 1'29'198 - Q1

Uralkali Haas F1 Team drivers Mick Schumacher and Nikita Mazepin qualified 19th and 20th respectively for the Saudi Arabian Grand Prix, Round 21 of the 2021 FIA Formula 1 World Championship at the ...