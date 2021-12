F1 | Max Verstappen sbatte contro il muro a Jeddah e getta al vento la pole | il rischio non ha pagato

Leggi su oasport

(Di sabato 4 dicembre 2021) Chi non risica non rosica? Parliamone. Le qualifiche del GP di Arabia Saudita, penultimo round del Mondiale 2021 di F1, sono state all’insegna della tensione e della palpitazione. Sull’impegnativa pista di, circuito cittadino particolarissimo con velocità media altissima e muretti molto vicini alla sede stradale, i piloti hanno dovuto mettere in gioco tutto il loro talento e anche essere sostenuti da un pizzico di fortuna. Tanti giri all-in nel time-attack di oggi ed è stato Lewis Hamilton a poter festeggiare: 103ma-position in carriera e una p.1 significativa perché fatta su di un tracciato su cui superare non sarà semplicissimo, mentre il leader del campionato Maxè incappato in un errore molto evitabile affrontando l’ultima curva. Un giro pazzesco quello del neerlandese che ha rischiato l’incidente fin da ...