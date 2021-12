F1, Max Verstappen: “La terza posizione è deludente per il crono che stavo realizzando” (Di sabato 4 dicembre 2021) Max Vestappen ha completato al terzo posto le qualifiche del Gran Premio dell’Arabia Saudita, penultimo atto del Mondiale F1 2021. Il portacolori della Red Bull ha provato in tutti i modi a beffare il britannico Lewis Hamilton (Mercedes), missione non riuscita. Il leader della classifica piloti ha commesso un errore nella ventisettesima ed ultima piega dell’impianto di Jeddah. Una bloccaggio in staccata ha condannato l’olandese che è finito contro le barriere, un contatto che gli è costato la prima fila e forse la pole position. Il meccanici della monoposto 33 sono chiamati ad operare questa sera per controllare l’entità del danno. Il crash è stato importante, non è da escludere un possibile problema alla scatola del cambio che è collocata proprio in quel lato dell’auto. L’alfiere della casa austriaca ha dichiarato: “Ho sbagliato. Ho fatto delle buone qualifiche, non è facile scaldare ... Leggi su oasport (Di sabato 4 dicembre 2021) Max Vestappen ha completato al terzo posto le qualifiche del Gran Premio dell’Arabia Saudita, penultimo atto del Mondiale F1 2021. Il portacolori della Red Bull ha provato in tutti i modi a beffare il britannico Lewis Hamilton (Mercedes), missione non riuscita. Il leader della classifica piloti ha commesso un errore nella ventisettesima ed ultima piega dell’impianto di Jeddah. Una bloccaggio in staccata ha condannato l’olandese che è finito contro le barriere, un contatto che gli è costato la prima fila e forse la pole position. Il meccanici della monoposto 33 sono chiamati ad operare questa sera per controllare l’entità del danno. Il crash è stato importante, non è da escludere un possibile problema alla scatola del cambio che è collocata proprio in quel lato dell’auto. L’alfiere della casa austriaca ha dichiarato: “Ho sbagliato. Ho fatto delle buone qualifiche, non è facile scaldare ...

