F1, Lewis Hamilton rischia la penalità a Jeddah? Ha ostacolato Gasly nella FP3, possibile retrocessione in griglia (Di sabato 4 dicembre 2021) Lewis Hamilton ha commesso un errore ingenuo durante le prove libere 3 del GP di Arabia Saudita 2021, penultima tappa del Mondiale F1 che va in scena sul nuovissimo tracciato di Jeddah. Il britannico ha infatti ostacolato Pierre Gasly durante il suo tentativo di giro veloce e questo sbaglio potrebbe costargli caro. Il sette volte Campione del Mondo rischia infatti di incappare in una reprimenda o, peggio ancora in una sanzione. Se i commissari di gara dovessero intravedere una volontarietà nella manovra effettuata dal pilota della Mercedes, allora potrebbero infliggergli una penalizzazione da scontare sulla griglia di partenza della gara di domani. Solitamente, per questo tipo di violazioni del regolamento, si paga una retrocessione di ... Leggi su oasport (Di sabato 4 dicembre 2021)ha commesso un errore ingenuo durante le prove libere 3 del GP di Arabia Saudita 2021, penultima tappa del Mondiale F1 che va in scena sul nuovissimo tracciato di. Il britannico ha infattiPierredurante il suo tentativo di giro veloce e questo sbaglio potrebbe costargli caro. Il sette volte Campione del Mondoinfatti di incappare in una reprimenda o, peggio ancora in una sanzione. Se i commissari di gara dovessero intravedere una volontarietàmanovra effettuata dal pilota della Mercedes, allora potrebbero infliggergli una penalizzazione da scontare sulladi partenza della gara di domani. Solitamente, per questo tipo di violazioni del regolamento, si paga unadi ...

