F1, Lewis Hamilton rischia la penalità a Jeddah. Convocato dai commissari: ostacolati Gasly e Mazepin (Di sabato 4 dicembre 2021) AGGIORNAMENTO ORE 17.00: Lewis Hamilton Convocato DAI COMISSARI DI GARA ANCHE PER L’EPISODIO CON Mazepin E Gasly. Doppia investigazione per il britannico, quando manca un’ora all’inizio delle qualifiche. Situazione decisamente complicata, il rischio penalità è elevato. AGGIORNAMENTO ORE 16.50: Lewis Hamilton Convocato DAI commissari DI GARA. Motivo? Non ha rispettato la doppia bandiera gialla nel corso della FP3, un episodio dunque differente rispetto a quello dell’ostacolamento su Gasly. rischia cinque posizioni di penalità sulla griglia di partenza. Lewis Hamilton ha commesso un errore ingenuo durante le prove libere 3 del GP di ... Leggi su oasport (Di sabato 4 dicembre 2021) AGGIORNAMENTO ORE 17.00:DAI COMISSARI DI GARA ANCHE PER L’EPISODIO CON. Doppia investigazione per il britannico, quando manca un’ora all’inizio delle qualifiche. Situazione decisamente complicata, il rischioè elevato. AGGIORNAMENTO ORE 16.50:DAIDI GARA. Motivo? Non ha rispettato la doppia bandiera gialla nel corso della FP3, un episodio dunque differente rispetto a quello dell’ostacolamento sucinque posizioni disulla griglia di partenza.ha commesso un errore ingenuo durante le prove libere 3 del GP di ...

