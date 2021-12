F1, Lewis Hamilton rischia la penalità a Jeddah? Convocato dai commissari, mancato rispetto delle bandiere gialle (Di sabato 4 dicembre 2021) AGGIORNAMENTO ORE 16.50: Lewis Hamilton Convocato DAI commissari DI GARA. Motivo? Non ha rispettato la doppia bandiera gialla nel corso della FP3, un episodio dunque differente rispetto a quello dell’ostacolamento su Gasly. rischia cinque posizioni di penalità sulla griglia di partenza. Lewis Hamilton ha commesso un errore ingenuo durante le prove libere 3 del GP di Arabia Saudita 2021, penultima tappa del Mondiale F1 che va in scena sul nuovissimo tracciato di Jeddah. Il britannico ha infatti ostacolato Pierre Gasly durante il suo tentativo di giro veloce e questo sbaglio potrebbe costargli caro. Il sette volte Campione del Mondo rischia infatti di incappare in una reprimenda o, peggio ancora in una ... Leggi su oasport (Di sabato 4 dicembre 2021) AGGIORNAMENTO ORE 16.50:DAIDI GARA. Motivo? Non ha rispettato la doppia bandiera gialla nel corso della FP3, un episodio dunque differentea quello dell’ostacolamento su Gasly.cinque posizioni disulla griglia di partenza.ha commesso un errore ingenuo durante le prove libere 3 del GP di Arabia Saudita 2021, penultima tappa del Mondiale F1 che va in scena sul nuovissimo tracciato di. Il britannico ha infatti ostacolato Pierre Gasly durante il suo tentativo di giro veloce e questo sbaglio potrebbe costargli caro. Il sette volte Campione del Mondoinfatti di incappare in una reprimenda o, peggio ancora in una ...

FrederickSeb : RT @PieroLadisa: Se realmente Lewis Hamilton non avesse rispettato la doppia bandiera gialla, allora la penalità sarebbe sacrosanta. Quella… - PieroLadisa : Se realmente Lewis Hamilton non avesse rispettato la doppia bandiera gialla, allora la penalità sarebbe sacrosanta.… - aylaf__ : RT @sportface2016: +++#F1, Lewis #Hamilton convocato dagli steward per non aver rispettato le bandiere gialle nelle #FP3+++ #SaudiArabianGP - sportli26181512 : F1, se Verstappen e Hamilton arrivassero con gli stessi punti al GP Abu Dhabi? L'IPOTESI: È un'ipotesi difficile ma… - f1world_it : ??| Lewis Hamilton convocato dagli stewards per presunto mancato rispetto delle doppie bandiere gialle ????… -