F1 | Gp Arabia Saudita | nessuna penalità per Hamilton per doppia bandiera gialla

Jeddah, 4 dic. - (Adnkronos) - I commissari del Gp dell'Arabia Saudita hanno deciso di non infliggere penalità al pilota della Mercedes Lewis Hamilton per il mancato rispetto delle doppie bandiere gialle esposte nelle terze libere. Il Direttore di Gara, Michael Masi, ha riferito ai Commissari che l'avviso di doppia bandiera gialla sul sistema di smistamento Fia è stato attivato accidentalmente sul pannello luminoso numero 6, per meno di 1 secondo. Deve ancora arrivare la decisione sul presunto 'impeding' su Nikita Mazepin, ma è probabile che anche in questo caso il 36enne inglese non sia penalizzato.

