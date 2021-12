F1, GP Arabia Saudita: cambiato il motore a Valtteri Bottas: non ci saranno penalità per la Mercedes (Di sabato 4 dicembre 2021) Sabato decisamente rovente in casa Mercedes. Lewis Hamilton è stato convocato dai commissari per non avere rispetto le bandiere gialle durante le prove libere 3 del GP di Arabia Saudita, oltre che per avere ostacolato Pierre Gasly e Nikita Mazepin. Il sette volte Campione del Mondo è chiamato a difendersi e rischia una penalizzazione sulla griglia di partenza della gara di domani, complicandosi la vita nella battaglia con Max Verstappen per la conquista del titolo iridato, visto che si corre sul circuito cittadino di Jeddah dove i sorpassi sono estremamente difficili. Contestualmente, al termine della controversa FP3, gli uomini della scuderia anglo-tedesca hanno dovuto cambiare il motore sulla monoposto di Valtteri Bottas. Il sesto propulsore stagionale ha dovuto fare i conti con una ... Leggi su oasport (Di sabato 4 dicembre 2021) Sabato decisamente rovente in casa. Lewis Hamilton è stato convocato dai commissari per non avere rispetto le bandiere gialle durante le prove libere 3 del GP di, oltre che per avere ostacolato Pierre Gasly e Nikita Mazepin. Il sette volte Campione del Mondo è chiamato a difendersi e rischia una penalizzazione sulla griglia di partenza della gara di domani, complicandosi la vita nella battaglia con Max Verstappen per la conquista del titolo iridato, visto che si corre sul circuito cittadino di Jeddah dove i sorpassi sono estremamente difficili. Contestualmente, al termine della controversa FP3, gli uomini della scuderia anglo-tedesca hanno dovuto cambiare ilsulla monoposto di. Il sesto propulsore stagionale ha dovuto fare i conti con una ...

Advertising

elio_vito : Trovate la differenza, domenica si corre il Gran Premio dell'Arabia Saudita e Hamilton dichiara che non è a suo agi… - SkySportF1 : ? A MURO LECLERC ?? Finiscono così le FP2 IL RESOCONTO ?? - SkySportF1 : Leclerc dopo le libere del GP Arabia Saudita: 'Ripagherò il super lavoro della squadra' #SkyMotori #F1 #Formula1… - EliTredici : RT @Marco_dreams: Voi pensate quello che volete ma Hamilton è un campione anche fuori dalle piste: “In Arabia Saudita, come già fatto in Qa… - ArmandaGelsomin : RT @ilPostSport: «Non mi sento a mio agio, ma non è una mia scelta essere qui» -