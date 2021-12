F1 GP Arabia Saudita 2021 | perdita di carburante sulla Mercedes di Bottas | cambio di power unit per il finlandese

(Di sabato 4 dicembre 2021) La, a pochi minuti dall’inizio delle qualifiche del Gran Premio didi Formula 1, è costretta a fare i conti con unadimonoposto di Valtteri. Al termine della terza sessione di prove libere, infatti, i meccanici hanno riscontrato il problemavettura dele, pertanto, sono costretti a sostituire la, come annunciato dallo stesso team. Si prospetta, dunque, una penalità per, che potrebbe pesare nell’economia della lotta per il titolo tra Lewis Hamilton e Max Verstappen. UPDATE: We had a fuel leak on Valtteri'sat the end of ...

Advertising

elio_vito : Trovate la differenza, domenica si corre il Gran Premio dell'Arabia Saudita e Hamilton dichiara che non è a suo agi… - SkySportF1 : ? A MURO LECLERC ?? Finiscono così le FP2 IL RESOCONTO ?? - SkySportF1 : Leclerc dopo le libere del GP Arabia Saudita: 'Ripagherò il super lavoro della squadra' #SkyMotori #F1 #Formula1… - sportface2016 : #F1 #SaudiArabianGP 2021, perdita di carburante sulla #Mercedes di #Bottas: cambio di power unit per il finlandese - Motorsport_IT : #F1 | Seguite le Qualifiche del GP dell'Arabia Saudita, penultimo appuntamento del Mondiale 2021 di #Formula1, con… -

Ultime Notizie dalla rete : Arabia Saudita

Il botto con cui Charles Leclerc ha messo la parola fine alle prove libere 2 del GP, non è il primo della stagione 2021. In un Mondiale in cui i piloti Ferrari sono riusciti a far in parte dimenticare il disastro prestazionale del 2020, tornando a lottare quantomeno ...Cambiano le carte in tavola in vista delle qualifiche del Gran Premio d'di Formula uno, con la Red Bull che ha girato più veloce della Mercedes. Max Verstappen sul circuito di Jeddah ha realizzato il miglior giro (1:28.100) dopo aver montato gli pneumatici ...Carissimi amici di F1GrandPrix, rieccoci collegati per il commento delle qualifiche del Gran Premio dell’Arabia Saudita! Manca poco all’inizio della sessione ma potrebbe esserci una novità molto impor ...Sulla pista di Jeddah si decide per la prima volta della storia del Circus l'ordine di partenza del GP dell'Arabia Saudita. Segui il live timing della sessione con noi ...