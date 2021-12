F.1, GP Arabia Saudita - Libere 3: Verstappen al Top, si candida alla pole (Di sabato 4 dicembre 2021) Max Verstappen ha ottenuto il giro più veloce della terza sessione di prove Libere sul circuito di Jeddah. L'olandese ha fermato il cronometro sull'1:28.100, staccando di due decimi Lewis Hamilton. L'inglese della Mercedes è apparso in difficoltà con le gomme Soft, tanto da non riuscire a migliorare la sua precedente prestazione cronometrata segnata con la mescola dura. Terzo tempo per Sergio Perez: il messicano ha preceduto le due velocissime AlphaTauri di Yuki Tsunoda e Pierre Gasly. Solamente sesto Valtteri Bottas, staccato di 9 decimi dal leader della classifica. Ferrari, ricostruita la SF21 di Charles. Dopo il brutto botto di Leclerc nella seconda sessione di Libere di ieri, i meccanici della Ferrari hanno lavorato duramente per ricostruire la vettura: la buona notizia per la Rossa è che sia la power unit che il cambio non hanno ... Leggi su quattroruote (Di sabato 4 dicembre 2021) Maxha ottenuto il giro più veloce della terza sessione di provesul circuito di Jeddah. L'olandese ha fermato il cronometro sull'1:28.100, staccando di due decimi Lewis Hamilton. L'inglese della Mercedes è apparso in difficoltà con le gomme Soft, tanto da non riuscire a migliorare la sua precedente prestazione cronometrata segnata con la mescola dura. Terzo tempo per Sergio Perez: il messicano ha preceduto le due velocissime AlphaTauri di Yuki Tsunoda e Pierre Gasly. Solamente sesto Valtteri Bottas, staccato di 9 decimi dal leader della classifica. Ferrari, ricostruita la SF21 di Charles. Dopo il brutto botto di Leclerc nella seconda sessione didi ieri, i meccanici della Ferrari hanno lavorato duramente per ricostruire la vettura: la buona notizia per la Rossa è che sia la power unit che il cambio non hanno ...

elio_vito : Trovate la differenza, domenica si corre il Gran Premio dell'Arabia Saudita e Hamilton dichiara che non è a suo agi… - SkySportF1 : ? A MURO LECLERC ?? Finiscono così le FP2 IL RESOCONTO ?? - SkySportF1 : Leclerc dopo le libere del GP Arabia Saudita: 'Ripagherò il super lavoro della squadra' #SkyMotori #F1 #Formula1… - P300it : F1 | GP Arabia Saudita 2021: Hamilton convocato per non aver rispettato una doppia bandiera gialla in FP3 ? di Ale… - PaoloRecepit1 : Casino mediatico v/o Renzi & i suoi servigi all'Arabia saudita. Macron, cofirmatario con Mattarella del patto del q… -