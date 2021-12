Ex Base Nato di Bagnoli, ecco “Natale al Parco”: mercatini e spettacoli gratuiti (Di sabato 4 dicembre 2021) “Natale al Parco” all’Ex Base Nato di Bagnoli: al Parco San Laise mercatini di Natale e tanti eventi in programma dall’8 dicembre al 6 gennaio. Il Parco San Laise all’ex Base Nato di Bagnoli si veste a festa per il Natale. Da mercoledì 8 dicembre a giovedì 6 gennaio arriva Natale al Parco, manifestazione che Leggi su 2anews (Di sabato 4 dicembre 2021) “al” all’Exdi: alSan Laisedie tanti eventi in programma dall’8 dicembre al 6 gennaio. IlSan Laise all’exdisi veste a festa per il. Da mercoledì 8 dicembre a giovedì 6 gennaio arrivaal, manifestazione che

Advertising

cesarinagiusti2 : @GeMa7799 @_fiorucci pure noi abbiamo un vulcano dove c'è la base Nato, chissà se se il Signore ci fa la grazia, co… - alescavanna : RT @lcatta: La base abbandonata ???????? . dati di scatto: 17mm; f/2,8; ISO 400; 150 sec; doppia esposizione, via lattea inseguita con MiniTrac… - lcatta : La base abbandonata ???????? . dati di scatto: 17mm; f/2,8; ISO 400; 150 sec; doppia esposizione, via lattea inseguita… - antonellaa262 : “Natale al Parco” all’Ex Base Nato di Bagnoli: al Parco San Laise mercatini di Natale e tanti eventi in programma d… - evanjie__ : Alla base di un'ipocondria grave c'è sempre un genitore approssimativo nato a sua volta da un genitore ipocondriaco e questa è la mia vita -