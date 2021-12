Eurovision 2022, il toto nomi: ex e moglie di Fedez sul palco (Di sabato 4 dicembre 2021) Andiamo a vedere alcuni nomi indicati per l’Eurovision 22. Una sorpresa inaspettata per Fedez. Il prossimo anno, la grande sfida musicale a livello europeo verrà svolta nel nostro paese e sono partiti i toto nomi inerenti alle persone che ve ne prenderanno parte. Fra i tanti, per l’Eurovision 22, sbuca quello dell’influencer Chiara Ferragni, la famosa fidanzata del cantante Fedez. Altre fonti, però, vedono come candidata un’altra ragazza, la ex fidanzata proprio del cantante, che ha già partecipato in passato ad una edizione. Chiara Ferragni e Fedez durante l’evento The Ferragnez (GettyImages)La coppia è molto seguita ed amata sui social, dove molti follower continuano a supportarli in ogni loro iniziativa. I due sono riusciti a ... Leggi su topicnews (Di sabato 4 dicembre 2021) Andiamo a vedere alcuniindicati per l’22. Una sorpresa inaspettata per. Il prossimo anno, la grande sfida musicale a livello europeo verrà svolta nel nostro paese e sono partiti iinerenti alle persone che ve ne prenderanno parte. Fra i tanti, per l’22, sbuca quello dell’influencer Chiara Ferragni, la famosa fidanzata del cantante. Altre fonti, però, vedono come candidata un’altra ragazza, la ex fidanzata proprio del cantante, che ha già partecipato in passato ad una edizione. Chiara Ferragni edurante l’evento The Ferragnez (GettyImages)La coppia è molto seguita ed amata sui social, dove molti follower continuano a supportarli in ogni loro iniziativa. I due sono riusciti a ...

