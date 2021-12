Esclusiva | Il Cosenza valuta Dionigi e Padalino Su Zaffaroni…

(Di sabato 4 dicembre 2021) Ilscioglierà nelle prossime ore le riserve su Marco Zaffaroni, ma la sua posizione – dopo la sconfitta contro la Cremonese – resta fortemente in bilico. Dopo aver ricordato che il club calabrese ha Occhiuzzi ancora sotto contratto, nelle ultime ore ci sono statezioni su Davide(legato al Brescia) e Pasquale, entrambi in lista la scorsa estate. Il profilo dipiace, ma dipenderà dai programmi. E prima il club dovrà prendere una decisione su Zaffaroni che in queste ore traballa… Foto: sitologo L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Advertising

TUTTOB1 : ESCLUSIVA TB - Cosenza, traballa Zaffaroni. Idea Breda - CosenzaChannel : Maria Pia Funaro, esponente del PD dell'area che fa capo a Boccia, è il vice sindaco di Cosenza. La sua intervista… - CosenzaChannel : Maria Pia Funaro, esponente del PD dell'area che fa capo a Boccia, è il vice sindaco di Cosenza. La sua intervista… -

Ultime Notizie dalla rete : Esclusiva Cosenza

Tutto B

Sarà coadiuvato da Roberto Terenzio die Mauro Dell'Olio di Molfetta mentre quarto ... valido per la giornata 17 del campionato Serie C - Girone A , sarà visibile in diretta e insu ...... la "voce" dell'atletica italiana, presenterà l'intervistaa Marcell Jacobs, realizzata ... Benevento - Pordenone, Frosinone - Ternana,- Cremonese. Dalle 16.15, Lecce - Reggina. Dalle ...La partita Cosenza - Cremonese di sabato 4 dicembre 2021 in diretta: formazioni e risultato con tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming il match valido per la 16a giornata di Serie B ...La quinta sconfitta nelle ultime sei giornate del Cosenza pone a rischio la panchina di Marco Zaffaroni, protagonista di un ottimo avvio di campionato prima di una involuzione preoccupante. Le ...