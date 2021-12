Enrico Silvestrin molestato da un uomo famoso quando era giovane | “Rimasi paralizzato”

Leggi su biccy

(Di sabato 4 dicembre 2021) Fortunatamente si parla sempre più spesso di molestie e dei danni psicologici che possono causare. Le vittime non sono soltanto donne (questo dovrebbe essere ovvio), molti uomini subiscono violenze di ogni tipo, da parte di altri uomini, ma anche di donne. Ierida Eleonora Daniele a Storie Italiane ha raccontato di essere statoda unregistaaveva 17 anni. “A me è successo come piccoloattore, il regista che si occupava di me poi ha iniziato ad avere atteggiamenti con me che ero minorenne. Cosa ha fatto? Ha cominciato a molestarmi. E ti senti ovviamente tu responsabile e dici: ‘Magari è stata anche colpa mia in parte. Dovevo prendere subito le distanze. Forse ho fatto qualcosa’. Io ero. Ho chiesto perché, ho ...