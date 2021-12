Energia: per Terna investimento di 14 milioni di euro nel Casertano (Di sabato 4 dicembre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiTerna, in seguito all’avvio del procedimento autorizzativo da parte del ministero della Transizione Ecologica per la realizzazione di nuovi raccordi aereo/cavo a 150 kV alla Cabina Primaria di Suio dall’elettrodotto “SE Ceprano – SE Garigliano” nel comune di Sessa Aurunca, in provincia di Caserta, pubblica l’avviso con l’elenco delle particelle relative alle aree potenzialmente interessate dalla costruzione delle nuove opere. La nuova infrastruttura, per la quale Terna investirà circa 14 milioni di euro, connetterà la Cabina Primaria in questione a un livello superiore di tensione e garantirà il miglioramento della qualità del servizio di fornitura di Energia elettrica e una maggiore efficienza della rete. L’intervento prevede la realizzazione di due raccordi aerei aventi uno ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 4 dicembre 2021) Tempo di lettura: 2 minuti, in seguito all’avvio del procedimento autorizzativo da parte del ministero della Transizione Ecologica per la realizzazione di nuovi raccordi aereo/cavo a 150 kV alla Cabina Primaria di Suio dall’elettrodotto “SE Ceprano – SE Garigliano” nel comune di Sessa Aurunca, in provincia di Caserta, pubblica l’avviso con l’elenco delle particelle relative alle aree potenzialmente interessate dalla costruzione delle nuove opere. La nuova infrastruttura, per la qualeinvestirà circa 14di, connetterà la Cabina Primaria in questione a un livello superiore di tensione e garantirà il miglioramento della qualità del servizio di fornitura dielettrica e una maggiore efficienza della rete. L’intervento prevede la realizzazione di due raccordi aerei aventi uno ...

Ultime Notizie dalla rete : Energia per La ricetta di Daniele Patti, l'uovo d'oro al tartufo di un siciliano pesarese che guarda al mondo Sprizza energia ed entusiasmo da tutti i pori, con tanta voglia di guardarsi attorno e soprattutto ... ma capì subito che non era quella la strada giusta per soddisfare le sue aspirazioni di orizzonti ...

Gli ecologisti: 'Basta spacciare per 'verdi' tecnologie non sostenibili' L'Italia si è schierata con Francia, Spagna, Romania e Grecia , chiedendo modifiche alle norme Ue sul mercato dell'energia per tutelare i consumatori dal picco dei prezzi e Cingolani si è soffermato ...

'Oltre un milione di euro di energia per il territorio' Il Friuli Manovra: Iv, 'emendamenti contro il caro bollette' Roma, 4 dic "Un fondo superiore a 500 milioni per la compensazione dei maggiori costi sostenuti non solo da famiglie e imprese ma anche dagli enti locali per l' ...

Expo Dubai: Mishustin, ci aspettiamo di vedervi a Mosca 2030 "Nell'avervi qui" a Expo 2020 Dubai "per l'apertura della Giornata nazionale russa, ci aspettiamo di rivedervi nel 2030 a Mosca alla cerimonia di apertura dell'esposizione mondiale". (ANSA) ...

