Elton John e gli aneddoti sulla regina Elisabetta e Lady Diana (Di sabato 4 dicembre 2021) Elton John ha svelato come sia veramente la regina in privato, dopo averla vista comportarsi in modo esilarante con il proprio nipote. Il cantante, in questi giorni impegnato in un nuovo progetto natalizio, ha affermato che gli attori Richard Gere e Sylvester Stallone hanno litigato per Lady Diana a una cena. "Io sono la regina!": l'esilarante racconto di Elton John sulla sovrana inglese Elton John è al centro dell'attenzione in questi giorni per l'uscita del suo nuovo album Lockdown Sessions e un nuovo documentario che ne esplora la creazione. Ma il cantante è una vera e propria star nel Regno Unito e tra le sue amicizie vanta molti membri della Famiglia Reale. Era notoriamente amico di ...

