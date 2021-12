Elogio dell’Italia razionale

Leggi su ilfoglio

(Di sabato 4 dicembre 2021) Da una parte c’è un’Italia in prenda al sonno della ragione dall’altra un’Italia che non s’affida più allo spontaneismo, ma cerca una nuova progettualità. Il Censis quest’anno racconta un paese bipolare, dando troppo peso però all’Italia ir, e il suo stesso rapporto, d’altra parte, si presenta a due facce. La prima mostra un tessuto sociale infiltrato dall’ir. Anche se è un tessuto marginale, tuttavia s’è imposto nelle televisioni, sui giornali, nelle piazze: “Il Covid non esiste per il 5,9 per cento degli italiani, per il 10,9 per cento il vaccino è inutile, il 5,8 per cento è convinto che la Terra è piatta, per il 10 per cento l’uomo non è mai sbarcato sulla Luna, per il 19,9 per cento il 5G è uno strumento sofisticato per controllare le persone”. Una minoranza rumorosa, autoreferenziale, narcisistica e insieme distruttiva. La ...