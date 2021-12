Elisa Di Francisca ricorda la violenza dell’ex e l’aborto: “Il momento più duro della mia vita” (Di sabato 4 dicembre 2021) Da “Giù la maschera” il drammatico racconto di Elisa Di Francisca, del pugno che le spaccò il labbro, delle urla così forti. E’ il capitolo del suo libro in cui racconta i suoi 18 anni, la sua prima cotta, il primo ragazzino. E’ a Verissimo che Elisa Di Francisca confida che credeva di essere innamorata: “Venendo da questo esempio in casa credevo che l’amore fosse così”. Il suo ex fidanzato la tormentava con la gelosia fino a quando Elisa lasciò anche lo sport. Non bastava, la controllava di continuo, ma era convinta che lui l’amasse, che sarebbe cambiato. Quando sono arrivate le botte ha detto basta, si è trasferita in un’altra città e si è buttata nella scherma, ha ripreso il suo amato sport. Per fortuna un unico episodio di violenza fisica ma sa di avere sbagliato a non denunciarlo. ... Leggi su ultimenotizieflash (Di sabato 4 dicembre 2021) Da “Giù la maschera” il drammatico racconto diDi, del pugno che le spaccò il labbro, delle urla così forti. E’ il capitolo del suo libro in cui racconta i suoi 18 anni, la sua prima cotta, il primo ragazzino. E’ a Verissimo cheDiconfida che credeva di essere innamorata: “Venendo da questo esempio in casa credevo che l’amore fosse così”. Il suo ex fidanzato la tormentava con la gelosia fino a quandolasciò anche lo sport. Non bastava, la controllava di continuo, ma era convinta che lui l’amasse, che sarebbe cambiato. Quando sono arrivate le botte ha detto basta, si è trasferita in un’altra città e si è buttata nella scherma, ha ripreso il suo amato sport. Per fortuna un unico episodio difisica ma sa di avere sbagliato a non denunciarlo. ...

