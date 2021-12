Elisa Di Francisca, chi è il marito Ivan Villa: “Con lui ho un’altra e nuova vita” (Di sabato 4 dicembre 2021) Elisa Di Francisca è appena diventata mamma per la seconda volta: 19 maggio di quest’a, è nato Brando. Per la campionessa di Jesi, 38 anni, si tratta del secondo figlio dopo Ettore, nato nel 2017. Elisa è sposata dal 2019 con l’autore televisivo e produttore Ivan Villa, conosciuto durante la sua esperienza nel programma “La papera non fa l’eco” con Max Giusti. La Di Francisca, che per la famiglia ha rinunciato alle Olimpiadi di Tokyo, ha appena pubblicato la sua autobiografia “Giù la maschera”, che si apre con il racconto di una violenza subita a 17 anni da un fidanzato: un pugno in faccia, un calco nella schiena, il sapore del sangue, la parola “put*ana”. “La violenza fisica la curi, la violenza psicologica è subdola. Per lui avevo abbandonato la scherma, gli amici…”, racconta ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 4 dicembre 2021)Diè appena diventata mamma per la seconda volta: 19 maggio di quest’a, è nato Brando. Per la campionessa di Jesi, 38 anni, si tratta del secondo figlio dopo Ettore, nato nel 2017.è sposata dal 2019 con l’autore televisivo e produttore, conosciuto durante la sua esperienza nel programma “La papera non fa l’eco” con Max Giusti. La Di, che per la famiglia ha rinunciato alle Olimpiadi di Tokyo, ha appena pubblicato la sua autobiografia “Giù la maschera”, che si apre con il racconto di una violenza subita a 17 anni da un fidanzato: un pugno in faccia, un calco nella schiena, il sapore del sangue, la parola “put*ana”. “La violenza fisica la curi, la violenza psicologica è subdola. Per lui avevo abbandonato la scherma, gli amici…”, racconta ...

