Elezioni in Libia al centro dei Med Dialogues: serve “legittimità”. E ministra libica attacca l’Ue (Di domenica 5 dicembre 2021) Solo Elezioni libere, eque e inclusive saranno in grado di garantire legittimità alle istituzioni della Libia e favorire il processo di stabilizzazione avviato con il cessate il fuoco dell'ottobre 2020, nonostante le divergenze interne sulla legge elettorale e l'assenza di una ben definita base costituzionale. Questa l'opinione emersa nei vari fora di dibattito che si sono tenuti ieri e oggi nell'ambito della settima edizione dei Med Dialogues organizzati da Ispi e Farnesina.Già nell'intervento di apertura dei lavori, il presidente del Consiglio Mario Draghi ha affermato che solo un processo "a guida libica" potrà portare alla stabilizzazione del Paese e perché questo sia possibile il primo passo sono Elezioni "libere, eque, credibili e inclusive". Perché "soltanto così le istituzioni ... Leggi su ilfogliettone (Di domenica 5 dicembre 2021) Sololibere, eque e inclusive saranno in grado di garantirealle istituzioni dellae favorire il processo di stabilizzazione avviato con il cessate il fuoco dell'ottobre 2020, nonostante le divergenze interne sulla legge elettorale e l'assenza di una ben definita base costituzionale. Questa l'opinione emersa nei vari fora di dibattito che si sono tenuti ieri e oggi nell'ambito della settima edizione dei Medorganizzati da Ispi e Farnesina.Già nell'intervento di apertura dei lavori, il presidente del Consiglio Mario Draghi ha affermato che solo un processo "a guida" potrà portare alla stabilizzazione del Paese e perché questo sia possibile il primo passo sono"libere, eque, credibili e inclusive". Perché "soltanto così le istituzioni ...

