Elezione Capo dello Stato: Quirinale ribadisce, Mattarella contrario al bis (Di sabato 4 dicembre 2021) Dal Quirinale trapela un certo stupore per le interpretazioni sul disegno di legge costituzionale per cancellare il semestre bianco e inserire il divieto di riElezione del Presidente della Repubblica L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di sabato 4 dicembre 2021) Daltrapela un certo stupore per le interpretazioni sul disegno di legge costituzionale per cancellare il semestre bianco e inserire il divieto di ridel Presidente della Repubblica L'articolo proviene da Firenze Post.

Advertising

ilriformista : Stufo delle manovrine sia della maggioranza sia di FdI, che dicono una cosa e poi ne fanno un’altra, #Draghi potreb… - Ettore_Rosato : Credo sarà un’elezione ordinata del Capo dello Stato. Ci sarà una maggioranza trasversale in grado di eleggere una… - FirenzePost : Elezione Capo dello Stato: Quirinale ribadisce, Mattarella contrario al bis - MarioRigoni2 : RT @PaoloBorg: 23 novembre Letta:'Se Renzi va con la destra per l'elezione del Capo dello Stato mai più alleato col centrosinistra' 2 dicem… - deimiracoli : RT @PaoloBorg: 23 novembre Letta:'Se Renzi va con la destra per l'elezione del Capo dello Stato mai più alleato col centrosinistra' 2 dicem… -