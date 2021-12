Elena Santarelli | Un altro figlio? Dopo quel che è successo con Giacomo non me la sento

(Di sabato 4 dicembre 2021) 'Prima dil'incidente di percorso nella nostra vita, eravamo propensi entrambi ad avere una famiglia molto più numerosa . Ora non me la, non ho il coraggio di fare un'. Ospite ...

Advertising

ParliamoDiNews : Verissimo: Elena Santarelli, altro figlio? La risposta da pugno nello stomaco #verissimo #elena #santarelli #figlio… - 24Trends_Italia : 10. Stefania Orlando - 10mille+ 11. Sofia Goggia - 10mille+ 12. Chelsea - 10mille+ 13. Crotone-Spal - 10mille+ 14.… - ANNAMARIAPOMARE : @GiuliaSalemi93 prima di giudicare la prossima volta prendi esempio da Stefania Orlando e Elena Santarelli #gfvip - DonnaGlamour : Elena Santarelli e Bernardo Corradi, dal primo incontro alla malattia del figlio Giacomo - Silverlining221 : Che bella coppia che sono Elena Santarelli e Bernardo Corradi, che belle che sono anche queste interviste con coppi… -

Ultime Notizie dalla rete : Elena Santarelli

Spazio anche alle rispettive carriere e al libro sulla maternità imperfetta di. 'Credo sia uno spunto per migliorarsi come mamme', chiarisce la showgirl, mentre il marito aggiunge: '...Ospite per la prima volta a ' Verissimo ' assieme al marito Bernardo Corradi,chiude le porte a un ipotetico terzo bambino, dopo il tumore del primogenito Giacomo . 'Non ce la faccio,...Elena Santarelli e Bernardo Corradi si raccontano per la prima volta come coppia a Verissimo. Parlano della loro relazione iniziata nel 2007, dei figli e ...Nonostante il desiderio di una grande famiglia, dopo il dolore vissuto per la malattia del primogenito Giacomo oggi la showgirl non se la sentirebbe ...