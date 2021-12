Elena Santarelli | dopo la tremenda malattia del figlio | “mi sono vergognata a farlo”

(Di sabato 4 dicembre 2021)ed il suo toccante monologo che, partendo dal dramma vissuto dal suo bambino, ha raccontato tutto quello che ha provato sulla sua pelle, oltre all’angoscia per ladi suo-Altranotiziain questo 2021 la vediamo impegnata come conduttrice de Le Iene e quando è salita sul palco ha regalato un momento di forte emozione. Alle sue spalle una storia, quella sua, di Bernardo Corradi, l’ex calciatore diventato suo marito nel 2014 e del loro bambino Giacomo, colpito nel 2017 da un tumore al cervello. Un percorso durissimo chel’operazione e la terapia, ha per fortuna condotto il piccolo verso la guarigione. Il monologo della conduttrice a Le Iene però non ...

Advertising

zazoomblog : Avrebbe voluto altri figli ma Elena Santarelli non ha il coraggio dopo quello che ha visto - #Avrebbe #voluto… - ParliamoDiNews : Verissimo: Elena Santarelli, altro figlio? La risposta da pugno nello stomaco #verissimo #elena #santarelli #figlio… - 24Trends_Italia : 10. Stefania Orlando - 10mille+ 11. Sofia Goggia - 10mille+ 12. Chelsea - 10mille+ 13. Crotone-Spal - 10mille+ 14.… - ANNAMARIAPOMARE : @GiuliaSalemi93 prima di giudicare la prossima volta prendi esempio da Stefania Orlando e Elena Santarelli #gfvip - DonnaGlamour : Elena Santarelli e Bernardo Corradi, dal primo incontro alla malattia del figlio Giacomo -

Ultime Notizie dalla rete : Elena Santarelli

Leggi Anche Elisa Di Francisca si racconta, tra le violenze subite e il tragico aborto Leggi Anche: 'Un altro figlio? Dopo quel che è successo con Giacomo non me la sento' L'...GIACOMO, MALATTIA E TUMORE FIGLIO/ "Ho ricevuto tante critiche e..." La giornalista ha poi aggiunto parlando dei tifosi: "quando vedono una telecamera questi personaggi da branco si ...Elisa Di Francisca, ospite di Verissimo, ha vinto tante medaglie nella scherma ed è appena diventata mamma bis, ma non dimentica il ...Aka7even, ospite di Verissimo, parla dei suoi recenti successi e dei momenti difficili vissuti da bambino. Poco tempo fa ha ottenuto un grande riconoscimento come "Best Italian Act" ...