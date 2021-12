Eitan, il primo giorno a casa dopo il rientro in Italia (Di sabato 4 dicembre 2021) Il piccolo dagli zii paterni nel Pavese. I legali: "Ora spegniamo i riflettori ed impegniamoci tutti per permettere ad Eitan di riprendere la vita di un bambino di 6 anni" Leggi su rainews (Di sabato 4 dicembre 2021) Il piccolo dagli zii paterni nel Pavese. I legali: "Ora spegniamo i riflettori ed impegniamoci tutti per permettere addi riprendere la vita di un bambino di 6 anni"

Advertising

MediasetTgcom24 : Primo giorno in Italia per Eitan, lo zio rassicura: 'Sta bene' #funiviastresamottarone - andreastoolbox : Eitan, il primo giorno a casa dopo il rientro in Italia - Rai News - infoitinterno : Caso Eitan: il primo giorno a casa per il bimbo, è ‘contento’ del ritorno e sta bene - rep_milano : 'Eitan sta bene': primo giorno a casa con gli zii nel Pavese - statodelsud : Eitan, primo giorno a casa in Italia: “È contento di essere tornato” -