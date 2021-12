Eitan è "contento del ritorno" in Italia (Di sabato 4 dicembre 2021) AGI - Il primo giorno di Eitan è nella felicità negli occhi dello zio Or Nirko che si affaccia dal cancello della casa di Travavacò Siccomario scostando la tenda di plastica verde messa dai nonni, vicini di casa, nei giorni scorsi, per tutelare la riservatezza familiare. Ma oggi è un giorno di festa e Or ha voglia di dire al mondo che "Eitan sta bene". "Ci siamo svegliati tardi e ora stiamo svuotando le valigie - racconta -. Abbiamo tante cose da fare ora". Non possono uscire di casa Or, la moglie e zia tutrice Aya, Eitan e le cuginette perché devono stare in quarantena una decina di giorni e allora si godono il tepore domestico in una giornata grigia e gelida. Il piccolo superstite dell'incidente del Mottarone, che ha perso genitori e fratellino, puo' finalmente tornare a giocare con l'adorato gatto Oliver e le cugine di poco piu' ... Leggi su agi (Di sabato 4 dicembre 2021) AGI - Il primo giorno diè nella felicità negli occhi dello zio Or Nirko che si affaccia dal cancello della casa di Travavacò Siccomario scostando la tenda di plastica verde messa dai nonni, vicini di casa, nei giorni scorsi, per tutelare la riservatezza familiare. Ma oggi è un giorno di festa e Or ha voglia di dire al mondo che "sta bene". "Ci siamo svegliati tardi e ora stiamo svuotando le valigie - racconta -. Abbiamo tante cose da fare ora". Non possono uscire di casa Or, la moglie e zia tutrice Aya,e le cuginette perché devono stare in quarantena una decina di giorni e allora si godono il tepore domestico in una giornata grigia e gelida. Il piccolo superstite dell'incidente del Mottarone, che ha perso genitori e fratellino, puo' finalmente tornare a giocare con l'adorato gatto Oliver e le cugine di poco piu' ...

