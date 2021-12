Eitan Biran torna in Italia: le prime parole del bimbo dopo il rapimento del nonno materno 84 giorni fa (Di sabato 4 dicembre 2021) Eitan Biran è tornato in Italia: si conclude l’intricata vicenda che ha visto protagonista l’unico sopravvissuto alla strage della funivia di Stresa-Mottarone a maggio 2021. Il bambino, portato dal nonno in Israele senza il consenso della famiglia affidataria, è rientrato ieri sera nel Paese e sono state diffuse le sue prime parole. Le prime parole di Eitan in Italia: dopo 84 giorni il bimbo torna con gli zii L’aereo che ha riportato a casa degli zii paterni Aya Biran e Or Nirko è atterrato ieri sera a Orio al serio, aeroporto di Bergamo. dopo 84 giorni il bambino ... Leggi su thesocialpost (Di sabato 4 dicembre 2021)to in: si conclude l’intricata vicenda che ha visto protagonista l’unico sopravvissuto alla strage della funivia di Stresa-Mottarone a maggio 2021. Il bambino, portato dalin Israele senza il consenso della famiglia affidataria, è rientrato ieri sera nel Paese e sono state diffuse le sue. Lediin84ilcon gli zii L’aereo che ha riportato a casa degli zii paterni Ayae Or Nirko è atterrato ieri sera a Orio al serio, aeroporto di Bergamo.84il bambino ...

