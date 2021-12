“È per te”. Lulù Selassiè, il gesto in pubblico di Giulia Salemi. Cosa è successo fuori dal GF Vip (Di sabato 4 dicembre 2021) Lulù Selassiè continua a essere al centro dei discorsi al Grande Fratello Vip sia per il rapporto con Manuel Bortuzzo che per i suoi comportamenti con gli altri vipponi. Durante l’ultima puntata è stata protagonista di un litigio con Maria Monsè: le due hanno sfiorato la rissa, sono state divise dagli altri coinquilini. Fin dall’ingresso di Maria Monsè nella casa, comunque, si era capito che tra le due tirasse una bruttissima aria. Per la neo concorrente, infatti, la principessa è solo una bambina viziata che “usa” gli attacchi di panico a convenienza. “Lulù è una grande furba, ha origliato il mio confessionale e, forte del fatto che è in un gruppetto in cui è protetta, mi ha attaccata – ha detto Maria Monsè -. È solo una ragazzina viziata”. Parole che hanno fatto accendere lo scontro. Durante la diretta del reality, in onda venerdì ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 4 dicembre 2021)continua a essere al centro dei discorsi al Grande Fratello Vip sia per il rapporto con Manuel Bortuzzo che per i suoi comportamenti con gli altri vipponi. Durante l’ultima puntata è stata protagonista di un litigio con Maria Monsè: le due hanno sfiorato la rissa, sono state divise dagli altri coinquilini. Fin dall’ingresso di Maria Monsè nella casa, comunque, si era capito che tra le due tirasse una bruttissima aria. Per la neo concorrente, infatti, la principessa è solo una bambina viziata che “usa” gli attacchi di panico a convenienza. “è una grande furba, ha origliato il mio confessionale e, forte del fatto che è in un gruppetto in cui è protetta, mi ha attaccata – ha detto Maria Monsè -. È solo una ragazzina viziata”. Parole che hanno fatto accendere lo scontro. Durante la diretta del reality, in onda venerdì ...

