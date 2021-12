È morto il sacerdote famoso in tutto il mondo per le sue guarigioni (Di sabato 4 dicembre 2021) Betacourt era conosciuto per il suo carisma e per le sue catechesi, in cui sovente si soffermava sullo stesso ministero della guarigione. Alle sue predicazioni accorrevano in migliaia in tutti e cinque i continenti. Si può arrivare vicino alla morte, consegnandosi completamente a Dio, nella perfetta pace del cuore? L’esperienza di un grande missionario offre L'articolo proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di sabato 4 dicembre 2021) Betacourt era conosciuto per il suo carisma e per le sue catechesi, in cui sovente si soffermava sullo stesso ministero della guarigione. Alle sue predicazioni accorrevano in migliaia in tutti e cinque i continenti. Si può arrivare vicino alla morte, consegnandosi completamente a Dio, nella perfetta pace del cuore? L’esperienza di un grande missionario offre L'articolo proviene da La Luce di Maria.

Advertising

Penelope48a : RT @CiaoKarol: Don Alberto, il giovane sacerdote dal sorriso morto in un incidente. Dio mio perché?: Don Alberto: era speciale. Preghiamo p… - MariagladysVc : RT @CiaoKarol: Don Alberto, il giovane sacerdote dal sorriso morto in un incidente. Dio mio perché?: Don Alberto: era speciale. Preghiamo p… - CiaoKarol : ? DON ALBERTO: UN NUOVO 'SANTO' IN CIELO ? ?? DAL PARADISO PREGA ED INTERCEDI PER NOI ?? - Florian_Vienna : RT @CiaoKarol: ?? DON ALBERTINO ERA VERAMENTE SPECIALE ?? ?? ABBIAMO UN ALTRO SANTO IN PARADISO ORA ?? - CiaoKarol : ?? DON ALBERTINO ERA VERAMENTE SPECIALE ?? ?? ABBIAMO UN ALTRO SANTO IN PARADISO ORA ?? -