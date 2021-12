Droga, in arresto i familiari del pusher coinvolto nell’omicidio di Antonio Natale (Di sabato 4 dicembre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiI quattro destinatari delle misure cautelari notificate oggi dai carabinieri ad altrettante persone accusate dalla Dda di avere messo in piedi un’associazione finalizzata allo spaccio di stupefacenti nel Parco Verde di Caivano (Napoli), sono Domenico, Massimo, Francesco e Giovanni Bervicato. Domenico, 20 anni, è ritenuto coinvolto nell’omicidio di Antonio Natale, trovato senza vita, il 18 ottobre scorso, 14 giorni dopo la sua scomparsa denunciata dalla madre che più volte si è scagliata contro quella famiglia ritenendola responsabile della morte di suo figlio. Massimo e Giovanni Bervicato, 49 e 41 anni, sono fratelli. Giovanni è padre di Francesco e Domenico, rispettivamente 22 e 20 anni. Gli arresti a Domenico, Massimo e Francesco sono stati notificati dai carabinieri nel carcere di Napoli ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 4 dicembre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiI quattro destinatari delle misure cautelari notificate oggi dai carabinieri ad altrettante persone accusate dalla Dda di avere messo in piedi un’associazione finalizzata allo spaccio di stupefacenti nel Parco Verde di Caivano (Napoli), sono Domenico, Massimo, Francesco e Giovanni Bervicato. Domenico, 20 anni, è ritenutodi, trovato senza vita, il 18 ottobre scorso, 14 giorni dopo la sua scomparsa denunciata dalla madre che più volte si è scagliata contro quella famiglia ritenendola responsabile della morte di suo figlio. Massimo e Giovanni Bervicato, 49 e 41 anni, sono fratelli. Giovanni è padre di Francesco e Domenico, rispettivamente 22 e 20 anni. Gli arresti a Domenico, Massimo e Francesco sono stati notificati dai carabinieri nel carcere di Napoli ...

