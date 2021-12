Drive Up - Rivedi la puntata finale con Alfa Romeo Stelvio GT Junior e Fiat Nuova 500 RED - VIDEO

Leggi su quattroruote

(Di sabato 4 dicembre 2021) Siamo arrivati alla fine di un'altra stagione diUp, il programma realizzato da Mediaset in collaborazione con la nostra testata. Per salutarvi al meglio Vicky Piria si è messa al volante della500 RED, nata dalla collaborazione trae l'associazione no profit co-fondata da Bono Vox nel 2006 per combattere l'Aids e ora attiva anche nella lotta al Covid. Ad attendere la pilota umbra e la piccola elettrica c'è una location davvero unica nel suo genere: l'ovale del Lingotto, dove un tempo venivano saggiate leappena uscite dalla produzione e oggi convertito in spazio-giardino pubblico. La sfida a Vairano. Sulla nostra pista va invece in scena l'ultimo duello tra DJ Ringo e la sua ospite settimanale. La conduttrice Eva Murati sembra non temere la velocità e le nuove sfide: basterà il suo coraggio per ...