Drive Up - Alfa Romeo Stelvio GT Junior e Fiat Nuova 500 RED | cè tanta Italia nel gran finale

(Di sabato 4 dicembre 2021) Siamo arrivati alla fine di un'altra stagione diUp, il programma realizzato da Mediaset in collaborazione con la nostra testata. Per salutarvi al meglio Vicky Piria si è messa al volante della500 RED, nata dalla collaborazione trae l'associazione no profit co-fondata da Bono Vox nel 2006 per combattere l'Aids e ora attiva anche nella lotta al Covid. Ad attendere la pilota umbra e la piccola elettrica c'è una location davvero unica nel suo genere: l'ovale del Lingotto, dove un tempo venivano saggiate leappena uscite dalla produzione e oggi convertito in spazio-giardino pubblico. La sfida a Vairano. Sulla nostra pista va invece in scena l'ultimo duello tra DJ Ringo e la sua ospite settimanale. La conduttrice Eva Murati sembra non temere la velocità e le nuove sfide: basterà il suo coraggio per ...

Advertising

Stile_AlfaRomeo : ??12° Gran Galà di Fine Stagione Alfa Romeo - 04 e 05 DICEMBRE 2021?? #SAVETHEDATE ???SITO UFFICIALE EVENTO [DESCRI… - Stile_AlfaRomeo : ??12° Gran Galà di Fine Stagione Alfa Romeo - 04 e 05 DICEMBRE 2021?? #SAVETHEDATE ???SITO UFFICIALE EVENTO [DESCRI… - Stile_AlfaRomeo : ??12° Gran Galà di Fine Stagione Alfa Romeo - 04 e 05 DICEMBRE 2021?? #SAVETHEDATE ???SITO UFFICIALE EVENTO [DESCRI… - Stile_AlfaRomeo : ??12° Gran Galà di Fine Stagione Alfa Romeo - 04 e 05 DICEMBRE 2021?? #SAVETHEDATE ???SITO UFFICIALE EVENTO [DESCRI… - Stile_AlfaRomeo : ??12° Gran Galà di Fine Stagione Alfa Romeo - 04 e 05 DICEMBRE 2021?? #SAVETHEDATE ???SITO UFFICIALE EVENTO [DESCRI… -

Ultime Notizie dalla rete : Drive Alfa

Quattroruote

Disponibile per il testanche la nuova Fiat 500 Elettrica , il primo veicolo elettrico di Stellantis ad arrivare in Brasile (agosto 2021). Classico e affascinante, il modello porta una serie di ...Chiude le danze è l'Romeo Stelvio GT Junior guidata da Roberto Ungaro: si tratta di una ...Up vi aspetta su Italia 1, alle 13.40 di sabato 4 dicembre. La puntata potrà sarà trasmessa in ...Si chiudono le danze della sesta stagione del programma realizzato da Mediaset in collaborazione con la nostra testata: tra le altre protagoniste Audi RS3, Bentley Bentayga, DS 4 e Hyundai Tucson ...Jordan Cox won the third and final race of the weekend to claim the Bathurst 400 crown behind the wheel of his Alfa Romeo Giulietta TCR. GRM driver Aaron Cameron started from pole position and headed ...