Draghi al Quirinale anziché Berlusconi? Tajani minaccia le Camere con l'arma "fine di mondo": "Se succede, ci sarà il voto anticipato" (Di sabato 4 dicembre 2021) Vi spaventa la candidatura di Silvio Berlusconi al Quirinale? Questo vi spaventa di più: se Draghi diventa presidente della Repubblica bisogna andare a elezioni anticipate. A usare l'arma "fine di mondo" è il coordinatore nazionale di Forza Italia Antonio Tajani, impegnatissimo in queste ore per sostenere l'ipotesi dell'elezione del suo leader a capo dello Stato. Certo, Tajani ne fa una questione tecnico-politica: "Non vedo nessuno che abbia la stessa autorevolezza di Draghi, in grado di tenere politicamente una maggioranza così eterogenea". Ma con l'occasione usa l'argomento più potente nei confronti delle truppe all'interno del centrodestra – i cui leader Salvini e Meloni sembrano un po' oscillanti sul punto – e soprattutto nei ...

